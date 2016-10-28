Hürriyet gazetesi geçtiğimiz günlerden manşetten bir ByLock haberi yayımladı. Peki Doğan Medya neden böyle bir haber yayımlama ihtiyacı duydu? FETÖ'cülerin kullandığı haberleşme uygulaması ByLock'u 1. sayfasına taşırken neyi amaçladı? İstihbarat kaynaklarına göre Türk asıllı Amerikan vatandaşı David Keynes ile yapılan ByLock röportajının 2 temel hedefi var. Birincisi FETÖ soruşturmasını sulandırmak. İkincisi ise terör örgütünün CIA ile bağlantılı büyük balıklarını kamufle etmek.
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