Hürriyet açık açık okuyucusunu kandırıyor!

07 Eylül 2016, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz sonrası yaşanan toplumsal uzlaşı sonucunda bir jest yaparak davalardan feragat etmişti. Ancak bugünkü Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten beraat ettiğine dair bir haber yayınlandı. Haber okuyucularına sanki Erdoğan'a hakaretin suç olmadığına karar verilmiş gibi sunuldu. Sabah Ajansı'nda Erkan Tan bu konuya dikkat çekti.
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