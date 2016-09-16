Hrant Dink cinayeti nasıl işlendi?

03 Eylül 2016, Cumartesi
Suikaste kurban giden Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinde, yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturmanın derinleştirilmesine neden olan görüntülerde, İstanbul ve Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli bazı askerlerin suikast günü ve öncesinde olay yerinde oldukları tespit edildi.
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