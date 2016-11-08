Hrant Dink cinayeti davası

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Ramazan Akyürek, Coşgun Çakar, Ali Fuat Yılmazer ile ana dava dosyası sanıklarının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 20. duruşması başladı.
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