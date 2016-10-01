HDP'li vekil İstiklal Marşı'nı okumadı

01 Ekim 2016, Cumartesi

'de yeni yasama yılı öncesinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin tavrı şaşırtmadı.

başkanı İsmail Kahraman'ın anıta çelenk koyması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Genel Kurul'a geçildi.

Ancak İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada HDP vekili İstiklal Marşı'nı okumadı. Gazi Meclis'te daha ilk gün yaşanan bu rezalet, ileriki günlerde nelerin yaşanacağının da bir kanıt oldu.

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