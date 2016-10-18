Hava Kuvvetlerimiz Musul operasyonunda

18 Ekim 2016, Salı
Başbakan Binali Yıldırım, "Koalisyon güçleri içerisinde havadan müdahalede bizim Hava Kuvvetlerimiz de yer almıştır. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok.' diyenler, cevabını almıştır." dedi.
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