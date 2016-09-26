Halep neden önemli?

Suriyeli Gazeteci Gıyas Sahlul, Halep'te yapılan katliamı ve Halep'in neden önemli olduğunu anlattı... A Haber'de Diplomasi programına katılan Sahlul, "Halep, hem tarihi açıdan çok önemli ve hem de Suriye'nin ikinci ve ekonomik başkenti durumunda. Aynı zamanda Halep'in stratejik konumu hem Ortadoğu hem rejim hem de Rusya için çok önemli. Burada DAEŞ'e de dikkat etmek gerekiyor. Nedense DAEŞ'le ilgili hiç kimsenin problemi yok." dedi.
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