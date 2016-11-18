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Hakkari'de teslim olan teröristlere şefkat eli

18 Kasım 2016, Cuma
Güvenlik güçleri, Hakkari'de teslim olan 2 PKK mensubuna devletin şefkat elini uzattı. Teröristlere "Türk askeri merhametlidir, gelin teslim olun" çağrısı yapıldı.
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