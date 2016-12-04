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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmatlar bulundu

04 Aralık 2016, Pazar
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında Hakkari ve Mardin'de çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Jandarma ekipleri toprağa gömülü ve kar altında kalan mühimmatları yapılan kazı sonucu ele geçirdi.
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