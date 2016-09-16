Hakkari'de PKK cephaneliği vuruldu

14 Eylül 2016, Çarşamba
TSK, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği imha edilirken 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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