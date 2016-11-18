Yol Durumu

Hainlerin 'Eski Türkiye' hayali!

17 Kasım 2016, Perşembe
FETÖ, uluslararası güçlerle iş birliği yaparak Türkiye'yi vesayet altına alma ve istikrarsızlaştırma planları yapıyor...
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