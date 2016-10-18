Güvenlik güçlerinin yükü siperle hafifleyecek

18 Ekim 2016, Salı
Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) nanoteknoloji kullanılarak üretilen çelik yelek "siper", 750 gram ağırlığıyla benzerlerine göre çok daha hafif olma özelliği taşıyor.
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