Gülen zırdelisi UFO'larla konuştuğunu iddia ediyor!

05 Eylül 2016, Pazartesi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in UFO'larla anısını paylaştığı video ortaya çıktı.
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