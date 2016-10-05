Gökçek: "Kılıçdaroğlu'nun yerine Selin Sayek Böke getirilecek"

05 Ekim 2016, Çarşamba
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında FETÖ'nün CHP'nin başına getireceği kişiyi açıkladı. Gökçek, "Kemal Kılıçdaroğlu giderse yerine Selin Sayek Böke'yi getirmeyi planlıyorlar" diye belirtti.
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