A Haber'de yayınlanan Söz Teması programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe olacağını önceden bildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun danışması Murat Aksoy'un Eylül 2015'te Halk TV'de konuk olduğu programda "Şu anda darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor" diye darbe olacağını söylediği görüntüler yayınlandı. Başkan Gökçek de "Danışmanının Kılıçdaroğlu'na haber vermemesinin ihtimali var mı yüzde yüz Kılıçdaroğlu'nun da darbeden haberi vardı" diye konuştu.
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