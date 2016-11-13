Yol Durumu

Gökçek: Atatürk sağ olsaydı bunların hepsini sopayla kovalardı

13 Kasım 2016, Pazar
A Haber'de yayınlanan Kadraj programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi siyasetinden arındırılmış yeni bir sol parti lazım" dedi. Gökçek, "Atatürk sağ olsaydı bunların hepsini sopayla kovalardı" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları