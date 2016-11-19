Yol Durumu

Göçmen merkezinde kapıları kırarak dışarı kaçtılar

19 Kasım 2016, Cumartesi
Kumkapı'daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangından yararlan yabancı uyruklu şahıslar kapıları aşarak kaçtı. Polisin havaya ateş açtığı o anlar, kameralara da saniye saniye yansıdı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları