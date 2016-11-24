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George Soros'tan tarihi itiraf!

23 Kasım 2016, Çarşamba
ABD’li milyarder finans spekülatörü George Soros, ekonomide yeni teoriler üretme evresine geçildiğini savunarak eski ekonomik hipotezlerin çöktüğünü savundu. Türkiye'de doların durdurulamaz yükseleşinin de bununla bir bağlantısı olabileceğini ima eden Soros, Yeni ekonomik düşüncede benimsenen olasılıklar ve önermelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
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