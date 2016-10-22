Geceye damga vuran Erdoğan sahnesi

22 Ekim 2016, Cumartesi
TRT ekranlarının sevilen dizisi Sevda Kuşun Kanadında'da; hainler tarafından şehit edilen Halis , Vatansever Polis Şefi Cemil tarafından gözyaşları içinde toprağa veriliyor. Fonda Erdoğan'ın Arif Nihat 'nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' şiirini okuduğu sahne milyonları ekrana kilitledi.
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