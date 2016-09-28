Fuat Avni’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

28 Eylül 2016, Çarşamba
Teröristbaşı Gülen’in sosyal medyadaki tetikçisi Fuat Avni Twitter hesabını yöneten Aydoğan Vatandaş ABD’de bu kez bir restaurantta görüntülendi. Yanında ise kapatılan FETÖ'cü Zaman ve Bugün gazetelerinin eski yazarı Nuh Gönültaş'ın olduğu görüldü.
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