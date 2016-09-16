Fetullah Gülen'i yelleyen adam bulundu

06 Eylül 2016, Salı
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yıllar önce çekilen bir görüntüsünde, yelpaze sallayan genç bulundu
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