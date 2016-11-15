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FETÖ'den 'maymun olun' talimatı!

14 Kasım 2016, Pazartesi
15 Temmuz sonrasında, FETÖ'nün, yandaşlarına, "Başınız derde girerse üç maymun olun" dediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan FETÖ'cülerin evlerinde, polis ve savcılık sorgusunda nasıl ifade vermeleri gerektiğini anlatan notlar bulundu.
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