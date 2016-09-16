Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç'ın, gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Tanç'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti. Bunun üzerine Tanç'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Ekipler, aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçirdi.Kasa ve flash bellekleri inceleyen polis, Tanç ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen arasındaki karşılıklı yazışmalar ve sohbet toplantılarında kullandığı değerlendirilen çeşitli belgeleri buldu. Tanç'ın gönderdiği mektuplarda Gülen'e iltifat ettiği, Gülen'in de kendisine teşekkür ettiği belirlendi.
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