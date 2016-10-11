FETÖ'cü hainlerin 2. kalkışma umudu!

11 Ekim 2016, Salı
15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrasında tutuklanan FETÖ'cü hainleri umutlarını 2. darbe kalkışmasına bağladı. Cezaevindeki kalleşlerin birbirlerini "Fetullah Gülen gelip bizi kurtaracak" diye kandırdığı da ortaya çıktı.
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