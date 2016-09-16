FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Ankara'yı böyle bombaladı

03 Eylül 2016, Cumartesi
15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan F-16 savaş uçaklarına ait görüntü kayıtlarına ulaşıldı. FETÖ mensubu darbeci pilotların kullandığı 141 ve 143. filolardan havalanan jetlerin, 7 noktaya 14 bomba attıkları ortaya çıktı.
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