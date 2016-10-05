FETÖ'cü emniyet müdürü kaçmaya çalışırken yakalandı 05 Ekim 2016, Çarşamba

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürünün, adliyeden kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Erzincan'da görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen ve göreve iadesi için dava açmak üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesine gelen eski emniyet müdürü Yakup Yılmazer'in Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan sorgulamasında hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Görevlilerin durumu farketmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınacağı anlayan Yılmazer, adliyeden kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan Yılmazer, gözaltına alındı.

Görüntülerde, Yılmazer'in İzmir Adliyesi ek binası kapısından kaçmaya çalıştığı sırada iki polis memuru tarafından yakalanarak, kelepçelenmesi görülüyor.