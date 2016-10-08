FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili olay sözler!

07 Ekim 2016, Cuma
FETÖ'nün firari TSK imamı ile ilgili ailesinden şok itiraflar geldi. Öksüz'ün kendilerini mağdur ettiğini dile getiren baldızları firari imama adalete teslim olma çağrısında bulundu.
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