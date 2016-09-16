FETÖ ve PKK ‘Türkiye’de Kaos’ ihalesini birlikte üstlendi

05 Eylül 2016, Pazartesi
Terör örgütleri FETÖ ile PKK arasındaki iş birliği gözden kaçmıyor.
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