FETÖ işgale böyle fetva vermiş!

14 Eylül 2016, Çarşamba
Milli medyanın amiral gemisi A Haber, FETÖ'nün Türkiye işgal planına aracılık etmesiyle ilgili dikkat çekici bir analiz hazırladı.
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tegere tegere // İZMİR

bugün ki takvim gazetesini şöyle bi karıştırırken yine
sahte yapmacık bi o kadarda içten pazarlıklı suratını
gördüm, bir insan ancak bu kadar küstah olabilir. her
attığı adımlardan günahsız insanların vebalini taşıyan
bu bukalemun ruhlu, öyle bir yükün altında ki,üzerinde
ki vebal yükünden umarım ölünceye kadar çeker.
hem bu dünyada hemde ahirette hiç bir yeri hak
etmeyen yeryüzünde ki tek en değersiz yaratıktır...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 15.09.2016 13:20
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