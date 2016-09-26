FETÖ işgale böyle fetva vermiş!

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Milli medyanın amiral gemisi A Haber, FETÖ'nün Türkiye işgal planına aracılık etmesiyle ilgili dikkat çekici bir analiz hazırladı.
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bugün ki takvim gazetesini şöyle bi karıştırırken yine
sahte yapmacık bi o kadarda içten pazarlıklı suratını
gördüm, bir insan ancak bu kadar küstah olabilir. her
attığı adımlardan günahsız insanların vebalini taşıyan
bu bukalemun ruhlu, öyle bir yükün altında ki,üzerinde
ki vebal yükünden umarım ölünceye kadar çeker.
hem bu dünyada hemde ahirette hiç bir yeri hak
etmeyen yeryüzünde ki tek en değersiz yaratıktır...
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