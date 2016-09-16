FETÖ ile PKK arasında gizli ittifak

10 Eylül 2016, Cumartesi
Terör örgütleri PKK ile FETÖ arasındaki gizli iş birliğine ilişkin her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor
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