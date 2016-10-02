FETÖ elebaşının kardeşi Kutbettin Gülen yakalandı!

02 Ekim 2016, Pazar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in aranan kardeşi Kutbettin Gülen, 'de yakalandı.
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