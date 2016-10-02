FETÖ elebaşının kardeşi Kutbettin Gülen yakalandı!

34 / 18
30 / 16
28 / 13
22 / 4
27 / 11
29 / 10
26 / 10
30 / 21
18 / 2
24 / 11
32 / 16
29 / 10
24 / 10
30 / 9
23 / 4
27 / 14
26 / 11
21 / 6
26 / 7
29 / 8
28 / 14
27 / 15
27 / 6
25 / 10
31 / 15
30 / 12
28 / 10
30 / 12
28 / 10
24 / 10
20 / 2
28 / 12
30 / 13
26 / 16
25 / 8
23 / 8
32 / 17
24 / 10
27 / 8
26 / 18
30 / 16
31 / 18
28 / 10
26 / 11
17 / 0
24 / 7
27 / 7
26 / 10
28 / 12
25 / 8
31 / 17
28 / 16
26 / 11
28 / 8
25 / 11
31 / 15
27 / 15
32 / 21
29 / 13
25 / 11
24 / 8
25 / 10
26 / 16
33 / 16
25 / 16
30 / 12
26 / 15
30 / 15
23 / 16
26 / 4
33 / 18
24 / 14
25 / 16
28 / 9
25 / 15
27 / 10
28 / 11
20 / 5
26 / 15
23 / 6
21 / 15
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in aranan kardeşi Kutbettin Gülen, İzmir'de yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.