Erdoğan'ı duygulandıran o belgesel A Haber'de...

03 Kasım 2016, Perşembe
İstanbul'da dün düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı"nda duygu dolu anlar yaşanmıştı. Konferansta gösterilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı "15 Temmuz Kadınları" belgeselini izleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı. Darbe girişimine karşı destanın yazıldığı o tarihi günün anısına hazırlanan işte o belgesel....
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