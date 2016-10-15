Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

15 Ekim 2016, Cumartesi
'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'dan çok sert Yenikapı tepkisi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhuna bir şeyler söylüyor. Sen olsan ne olur olmasan ne olur. Biz yürüdük millet yürüdü arkamızdan. Biz milleti hakem tuttuk. " dedi.
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