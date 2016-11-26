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Erdoğan'dan kaçak Can Dündar'a sert tepki

26 Kasım 2016, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi kötüleyen açıklamalar yapan, son olarak Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansta ortaya çıkan ve Türkiye için "Cehennem, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" diyen sözde gazeteci Can Dündar'a sert tepki gösterdi. .
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