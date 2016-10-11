Erdoğan ve Aliyev'in samimi sohbeti böyle görüntülendi

11 Ekim 2016, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le beraber televizyonu 'Space' muhabirinin sorularını yanıtladı. Oldukça samimi bir havada geçen sohbet kameralara böyle yansıdı.
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