Erdoğan, şehit kaymakamın mezarında Kur'an-ı Kerim okudu
12 Kasım 2016, Cumartesi
Derik ilçesinde belediye başkanvekilliği görevi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, babaocağı Sakarya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalaycı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kabristana götürülen şehidin cenazesi için burada da dualar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okudu.
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