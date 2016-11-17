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Erdoğan konuşurken neden masaya vurdular?

17 Kasım 2016, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği 'da parlamento kürsüsüne çıktı. Erdoğan'ın konuşması sık sık milletvekillerinin sıralara vurması nedeniyle bölündü. Dışarıdan bu bir protestoymuş gibi gözükse de 'da takdiri ifade etmek için alkışlamak yerine genellikle sıralara vuruluyor.
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