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Erdoğan: Bu millet sizi bağrına bastı

15 Kasım 2016, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World açılış töreninde, Altın Kelebek ödüllerinde saygısızlık yapılan Diriliş Ertuğrul ekibine destek çıktı. Erdoğan'ın bu sözleri 'Diriliş Ertuğrul ekibi tarafından ayakta alkışlandı.
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