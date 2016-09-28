Emre Uslu ’de sefasını sürüyor

28 Eylül 2016, Çarşamba
Casusluktan aranan, FETÖ’nün propaganda imamı Emre Uslu, ’de lüks bir hayat sürüyor. FETÖ’ye bağlı bir okulda sözde ders verip örgüt propagandası yapıyor ofisinde de sık sık örgüt yöneticilerini ağırlıyor.
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