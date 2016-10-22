Emre Paşa'dan zafer konuşması

22 Ekim 2016, Cumartesi
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı taarruz operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede asker ve generaller omuz omuza verdi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, PKK'dan temizlediği zirvede askerlerine zafer konuşması yaptı. İşte o izlerken tüylerinizi diken diken edecek görüntüler.
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