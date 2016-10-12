Emekliye promosyonda son durum ne?

12 Ekim 2016, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu A Haber'de Murat Akgün'ün konuğu oldu. Müezzinoğlu yaklaşık 9 milyon BAĞ-KUR ve SSK emeklisinin bankalardan promosyon beklentisinin ne olacağını A Haber'de açıkladı..
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