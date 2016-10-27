Dolandırıcıların '155' taktiği! Akılalmaz yöntem

27 Ekim 2016, Perşembe
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadının neyi var neyi yoksa çaldı. Ne var ki bu sefer kullandıkları yöntemin diğer dolandırıcılık olaylarından bir farkı vardı. Telefonla 155'i arayan yaşlı kadın karşısında dolandırıcıları buldu.
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