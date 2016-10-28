Diyarbakır'da157 ton amonyum nitrat ele geçirildi

28 Ekim 2016, Cuma
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Reşik mahallesinde 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
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