Diyarbakır'da terör saldırısı

04 Kasım 2016, Cuma
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları