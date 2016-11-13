Yol Durumu

Derin Amerika işbaşında!

12 Kasım 2016, Cumartesi
8 Kasım'daki başkanlık seçiminden Donald Trump'un galip çıkmasından sonra ABD'deki derin güçler düğmeye bastı ve birden sokaklar yangın yerine dönmeye başladı. Bu üst akıl ABD'li seçmenleri sokağa dökerek neyi amaçlıyor, Donald Trump'ı hizaya getirmeye mi çalışıyor. Yaz-Boz ekibi bu kez de okyanus ötesindeki iktidar savaşını hazırladığı derin analizlerle masaya yatırdı.
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