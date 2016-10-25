Derin ABD'nin mezhep çatışması planı!

25 Ekim 2016, Salı
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında derin ABD'nin İslam coğrafyasında sahneye koymaya çalıştığı 'mezhep çatışması' planını masaya yatırdı.
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