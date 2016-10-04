Hafta içi her sabah 06.45’de Nihan Günay’ın sunumu ile ATV ekranlarında yayınlanan Kahvaltı Haberleri’nde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın halkı sokağa çağıran provokatif açıklaması gündeme getirildi. Nihan Günay, Selahattin Demirtaş'a, "terör örgütlerini desteklediniz, iç savaş çığırtkanlığı yaptınız, bunların hukuki bir karşılığı olmayacak mı? Halkı kandırmak, insanları ölüme göndermek bu kadar kolay mı?" diye sordu.
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