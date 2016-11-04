Demirtaş böyle gözaltına alındı

04 Kasım 2016, Cuma
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak "Nasıl götürüyorlarsa, öyle götürsünler." diyen Demirtaş gözaltına alındı.
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