DEAŞ'in düzenlediği saldırısı kamerada

18 Ekim 2016, Salı
Dün başlayan Musul operasyonunda ağır kayıplar veren Peşmerge birliklerine düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada.
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