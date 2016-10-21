Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

21 Ekim 2016, Cuma
FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi AKOM'u bastı var güçleriyle kapıları tekmeledi kilitleri kırmaya çalıştı. Asker kılığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran anlar o kabus o kara o ihanet dolu geceden 15 Temmuz gecesinden... FETÖ'nün hedefinde Kağıthane'deki Afet Koordinasyon Merkezi yani İstanbul'un en stratejik en kritik noktalarından biri var.
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